Tunisie – Météo : Des pluies abondantes, cette nuit, dans ces régions

Le ciel sera nuageux, cette nuit, sur la plupart des régions du pays, avec possibilité de chutes de pluies éparses. Les précipitations seront, temporairement, orageuses et abondantes sur les régions côtières et les deux gouvernorats de Nabeul et Kairouan, et localement sur les zones nord, avec chute de grêles.

Les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés aux hauteurs ouest, et entre 12 et 16 degrés sur le reste de régions. Le vent soufflera fort près de côtes et aux hauteurs et relativement fort à modéré, ailleurs.