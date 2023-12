“Ne laissez pas l’alcool prendre le volant à votre place…..votre vie est plus importante” c’est le slogan de la nouvelle campagne de sensibilisation sur les dangers de la route et les risques liés à l’alcool qui sera menée à l’occasion des vacances d’hiver et des fêtes de fin d’année.

Initiée par l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR), cette campagne devrait être lancée dimanche 17 décembre et se poursuivre jusqu’au 2 janvier prochain. Elle sera largement diffusée dans les médias et sur les réseaux sociaux, selon ces organisateurs.

Dans une déclaration, samedi, à l’agence TAP, le porte-parole de l’ONSR, Mourad Jouini, a déploré l’augmentation du nombre d’accidents liés à la consommation d’alcool sur nos routes. Il a tenu à rappeler que le fait de consommer de l’alcool diminue la vigilance et les réflexes. “La vision, la coordination des mouvements et l’estimation des distances sont également perturbés”.

Cette campagne de la sécurité routière, a-t-il ajouté, insiste aussi sur les dangers de la vitesse excessive, qui reste un fléau sur les routes, et sur les comportements à risque des conducteurs (non respect de la règle de la priorité, non respect de la priorité aux piétons…).

Et d’ajouter que cette campagne de sensibilisation et d’information qui alertera aussi sur l’importance de l’entretien régulier du véhicule, sera largement diffusée sur les chaines de télévision, les ondes de la radio et sur les réseaux sociaux.

Le porte-parole de l’ONSR a précisé que le lancement de la première phase de cette campagne débute ce dimanche à l’occasion des vacances d’hiver, et la seconde phase commence, quant à elle, samedi 23 décembre.