Nuages parfois passagers avec pluies éparses et temporairement, orageuses sur le nord et les régions Est du centre et du Sud du pays, selon l’INM.

Le vent souffle de secteur nord relativement, fort d’une vitesse de 30 à 50 km/h et atteignant 70 km/h sous orages, prés des côtes et modéré de 20 à 30 km/h ailleurs.

Températures comprises la nuit, entre 5 et 8°C sur les hauteurs et entre 9 et 12°C dans le reste des régions.