Un nouveau pain complet, plus sain et abordable, disponible sur les marchés

Le ministère de l’Agriculture organise une dégustation d’un nouveau pain (pain complet) qui sera disponible sur tous les marchés du pays.

La directrice de l’Institut supérieur de technologie de l’Université de Monastir, Rim Darwish, a révélé aujourd’hui, vendredi 15 décembre 2023, que ce pain ressemble au pain traditionnel tunisien composé de blé dur et ne contient pas de farine subventionnée. Il contient plus de fibres, de minéraux et de vitamines. Il ne ressemble pas au pain subventionné actuellement disponible dans les boulangeries car il est fabriqué à partir des fibres contenues dans le blé et la méthode d’extraction de la farine contenue dans le blé est complètement différente.

Dans une déclaration à la radio Mosaique, elle a indiqué que la valeur nutritionnelle du nouveau pain est complète et sans additifs car les fibres sont présentes dans la farine extraite.

Elle a également indiqué que le prix sera abordable pour le citoyen, ce pain étant vendu à 190 millimes, soit au même prix que le pain subventionné, étant donné que le coût est le même et que le seul changement est la méthode d’extraction de la farine. Dans un proche avenir, il sera disponible dans toutes les boulangeries des régions de la République, selon sa déclaration.