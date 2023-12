L’Administration régionale de la Protection civile de Jendouba a appelé les citoyens à la prudence et à l’attention, à ne pas prendre de risques lors de la conduite et à s’éloigner des lits des oueds, dans le contexte des prévisions de pluies à partir de ce soir et demain vendredi jusqu’à la fin de la semaine, qui seront abondantes et localement importantes, en particulier dans les délégations de Tabarka et Ain Draham.

Elle les a également appelés à ne pas prendre de risques en traversant les lits des oueds et les points de collecte des eaux de pluie, et à éviter de toucher les poteaux électriques pendant et après les pluies.