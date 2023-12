Référendum de l’Agence TAP : “Ayoub Hafnaoui et Ons Jabeur incontestablement les meilleurs” (Lounifi)

L’ancien champion du monde tunisien de judo et l’ex-entraîneur national, Anis Lounifi, a estimé que Ayoub Hafanaoui et Ons Jabeur, nominés pour le titre de meilleurs sportifs de l’année 2023 lors du référendum de l’agence TAP, “sont les locomotives de la natation et du tennis national, continental et même international, chacun dans sa spécialité”.

Selon Lounifi, actuellement entraineur de la sélection irakienne de judo, “les deux athlètes sont incontestablement les meilleurs athlètes de l’année”.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Lounifi a précisé que Hafnaoui a été sacré champion du monde et il est capable de réaliser d’autres exploits mondiaux et olympiques compte tenu de son jeune âge.

Il a ajouté que Ons Jabeur a, de son côté, réalisé de grands progrès et d’excellentes performances dans des tournois de haut niveau aux dépends de joueuses de l’élite mondiale.

Pour rappel, Ayoub Hafnaoui est en concurrence pour le titre de meilleur sportif de l’année avec Khalil Jendoubi et Firas Gattoussi (taekwondo), tandis que Ons Jabeur est nominée pour le titre de meilleure sportive avec Mouna Béji (boules) et Olfa Cherni (tir sportif).

Les résultats du référendum seront annoncés mercredi prochain.