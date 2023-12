Tunisie : Conférence de presse sur l’affaire d’assassinat de Mohamed Zouari

Le bâtonnier des avocats Hatem Meziou a souligné que l’ordre national des Avocats de Tunisie (ONAT) se tient aux côtés des efforts visant à élucider les circonstances de l’assassinat du martyr Mohamed Zouari, tué le 15 décembre 2016 devant son domicile à Sfax avec des coups de pistolet silencieux.

Lors d’une conférence de presse tenue, aujourd’hui, mercredi, à la Maison des Avocats à Tunis, à l’occasion de la commémoration par l’ONAT du 7e anniversaire de l’assassinat de l’ingénieur de l’aéronautique Mohamed Zouari, le bâtonnier a affirmé que dire la vérité dans cette affaire nécessite de l’audace, dès lors qu’il s’agit d’une question éminemment politique et souveraine se rapportant à l’inviolabilité du territoire national et concerne un de nos ” héros martyrs “.

Sept ans écoulés depuis l’assassinat de Zouari et pourtant nulle décision ou jugement de première instance n’a été rendu dans cette affaire, a regretté le bâtonnier, estimant que la justice n’a pas fait montre d’un surcroît d’audace et d’indépendance pour éclater la vérité, toute la vérité dans ce dossier.

Il aurait été plus opportun d’accorder toute l’attention requise à ce type de dossiers, partant du fait qu’ils portent atteinte à la souveraineté nationale et à l’indépendance de l’Etat, a-t-il fait savoir.

Il a ajouté que l’affaire est actuellement en phase de cassation de la décision de la chambre d’accusation, précisant qu’aucun chef d’accusation n’a été directement porté contre le service des renseignements israélien et ses responsables malgré ” leur implication évidente et insoupçonnée dans l’opération de l’assassinat et l’atteinte au territoire national. ”

Bien au contraire, a-t-il nuancé, on s’est contenté de pointer du doigt ” quelques personnes ” faisant office de simples agents d’exécution qui ont contribué à la perpétration de cet assassinat.

Mezoui a affirmé que la Tunisie, président, gouvernement et peuple, a affiché sa ferme et inflexible position de principe de soutien à la cause palestinienne non seulement à travers les paroles mais aussi par les actes, soulignant que l’ordre des Avocats est déterminé à éclater la vérité sur ce dossier à l’image d’autres dossiers encore en suspens révélant une atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationales.

Sur un autre plan, Me Meziou a souligné que l’ordre des avocats est résolu à traquer les criminels de guerre et les sionistes qui mènent une guerre de génocide à Gaza contre le peuple palestinien, révélant des préparatifs en cours en vue de saisir prochainement la Cour pénale internationale par l’entremise d’un ” dossier volumineux ” documentant les crimes et les atrocités perpétrés sur la plus large échelle par l’entité sioniste.

Pour sa part, Abdel Raouf Ayadi, membre du collectif de défense dans l’affaire de l’assassinat de Zouari a déclaré que cette affaire qui a été traitée sous l’empire de la loi antiterroriste “n’est pas prête à être tranchée “, soulignant que plusieurs parties impliquées n’ont pas encore été entendues, tout comme trois personnes, objet de mandats de dépôt, ont réussi à quitter le territoire national.

En 2018, le ministère de l’Intérieur avait annoncé avoir identifié les vrais noms des auteurs de l’assassinat de l’ingénieur en aéronautique Mohamed Zouari, ajoutant que d’énormes sommes d’argent avaient été déversées pour la réalisation de cette opération préparée à l’étranger.

Le ministère a précisé que l’un des auteurs se nommait “Christopher” de nationalité autrichienne alors que les deux autres personnes sont d’origine bosniaque, Alvir Sarak and Alan Kanzic.

Le Mouvement de la Résistance islamique (Hamas) avait confirmé que l’ingénieur Mohamed Zouari était un membre de sa branche armée plus connue sous ” Brigades Izz al-Din al-Qassam “.

Il était un des responsables du développement de son programme d’avions téléguidés.

Le mouvement Hamas avait attribué l’assassinat de Zouari au service de renseignements israélien.