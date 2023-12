Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a pris connaissance, mardi, lors d’une visite effectuée à Medenine, de l’avancement des travaux de l’unité frontalière terrestre à Zokra, gouvernorat de Ben Guerdane.

Elle regroupe l’unité frontalière terrestre de la Garde nationale à Medenine qui supervise toutes les unités et les postes frontaliers relevant du gouvernorat de Medenine.

Le ministre a, à cette occasion, inspecté les composantes de ce projet “important” dont les travaux sont sur le point d’être parachevés.

Accompagné de la directrice générale de la Douane, du directeur général de la sûreté et des frontières et du Gouverneur de la région, Kamel Feki s’est assuré de la bonne marche du travail au poste frontalier Ras Jédir, principal point de passage entre la Tunisie et la Libye.

Le ministre a souligné la nécessité d’intensifier les efforts afin d’identifier les solutions permettant une meilleure fluidité de passage à travers ce poste vital.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur aura une séance de travail avec son homologue libyen, Imed Trabelsi, au commissariat de police de Ras Jedir. Une réunion consacrée à la coordination entre les deux parties et à l’examen des moyens de pallier les difficultés rencontrées au poste frontalier pour faciliter le mouvement des passagers et des marchandises entre la Tunisie et la Libye.