Dans le cadre de la découverte des parties impliquées dans l’organisation de la migration irrégulière vers l’Europe via les pays de Russie et de Serbie, les unités de l’administration sous-jacente des renseignements de l’administration des renseignements et des recherches de la Garde nationale ont réussi à démanteler et à découvrir un réseau actif dans ce domaine en plus de la contrebande d’argent via la monnaie virtuelle.

Les unités de l’administration des renseignements et des recherches de la Garde nationale ont réussi à arrêter 8 personnes dont 3 étrangers, et des sommes d’argent d’une valeur différente ont été saisies, estimées à 88 000 dinars, 22 000 dollars et 300 euros.

Après consultation du parquet, la deuxième brigade centrale de l’administration sous-jacente des recherches a été autorisée à maintenir le groupe complet et à engager une affaire judiciaire intitulée “formation d’une entente en vue d’aider les personnes à migrer de manière illégale, trafic d’êtres humains et suspicion de blanchiment d’argent”.