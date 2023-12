Le commandant des forces de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées russes, Igor Kirillov, a annoncé que le ministère de la Défense russe avait reçu des documents faisant état de recherches menées par les États-Unis sur le coronavirus de 2016 à 2020.

Selon l’agence de presse russe Tass, Kirillov a déclaré lors d’une conférence de presse lundi : “Par une étrange coïncidence, la propagation de la pandémie a été précédée par un certain nombre de projets de recherche sur l’étude systématique des coronavirus, financés par l’administration américaine.”

Il a ajouté : “Nos rapports sur le projet ‘Évaluation des risques du coronavirus’ et l’infection émergente des chauves-souris insectivores en Ukraine et en Géorgie font référence à des recherches sur les coronavirus entre 2016 et 2020.”

Le coronavirus a paralysé le monde entier à la fin de 2019 et au début de 2020, et a causé des pertes économiques dévastatrices pour le monde entier, en plus de millions de décès dus au virus et à ses variants.