Football – EST-P Athlético (0-0) : Les déclarations d’après match

Voici les déclarations des entraîneurs à l’issue des du match de la 3e journée de la phase de poules (Groupe C) de la Ligue des champions de football, qui s’est soldé par un nul vierge samedi soir à Radès entre l’Espérance de Tunis et le Petro Athlético d’Angola.

Tarek Thabet (entraîneur Espérance de Tunis): “Le match était difficile face à un adversaire coriace et doté de qualité respectable et malgré notre détermination à réaliser un résultat positif, nous avions été contraints au nul.

Un nul qui nous incite à continuer à travailler davantage pour améliorer le rendement de l’équipe et rectifier nos erreurs pour réaliser notre objectif de passer en quarts. Petro Athlético est une formation solide et homogène conduite depuis trois ans par un même entraîneur, ce qui explique le niveau qu’elle présente aujourd’hui et le style de jeu intelligent et efficace qu’elle développe.

L’Espérance ST dans sa version actuelle est capable de s’améliorer et de se montrer sous un meilleur visage et ceci est tributaire du temps disponible. Nous détenons un bon groupe avec des joueurs dévoués et appelés à travailler davantage en prévision des échéances à venir, notamment, les prochaines journées de la LCA et les confrontations en vue avec Al Hilal du Soudan et l’Etoile du Sahel”.

Alexandre Dos Santos (entraîneur Petro Athlético): “Le nul obtenu ce soir est satisfaisant pour nous eu égard au niveau technique démontré par notre équipe tout au long du match, notamment, au cours de la première mi-temps qui était exemplaire à tous les niveaux. Nous étions proches de prendre l’avantage et s’était prévisible de voir l’Espérance réagir lors de la seconde période au cours de laquelle nous étions parvenu à gérer et absorber la pression exercée par l’adversaire.

Sur l’ensemble des matchs disputés à Tunis, nous avons récolté 4 points précieux devant deux sérieux prétendants au titre dans la compétition pour occuper la première place au classement du groupe avec 7 points et nous comptons conforter notre leadership. Actuellement, notre situation est, certes, confortable, mais nous appréhendons notre prochaine confrontation avec l’Espérance à Luanda”.