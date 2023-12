Tunisie : La CNAM organise une rencontre sur la numérisation de ses archives

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie ” CNAM ” a organisé, Samedi matin, à la Cité de la Culture à Tunis, une rencontre à l’occasion de la célébration de la Journée nationale des Archives, portant sur l’importance des efforts déployés pour numériser les archives de la Caisse, de leur stockage dans des bases de données électroniques et leur échange entre les différents établissements sanitaires et administratifs concernés.

Le sous-directeur de la CNAM, Majdi Guesmi, a déclaré que la Caisse est engagée depuis un certain temps dans une démarche complète visant à réduire la circulation de ces documents papier , à numériser leur traitement et à les conserver conformément aux normes internationales.

Le responsable a ajouté que la CNAM oeuvre à rapprocher davantage ses différents services du citoyen dans toutes les régions et à améliorer la qualité de ses services et a lancé dans ce contexte le projet de carte “labes”, dont le La caisse a émis environ 3 millions de cartes depuis 2019 et a distribué jusqu’à présent environ deux millions de cartes en coopération avec les services postaux tunisiens.

Les campagnes de la Caisse d’Assurance Maladie se sont intensifiées au cours de la période récente pour sensibiliser les personnes concernées à l’importance de recevoir cette carte, car elle permet d’économiser du temps et des efforts et d’améliorer les services de soins et de suivi pour son titulaire, a-t-il dit.

Le programme de cette journée a comporté plusieurs interventions scientifiques portant, en particulier, sur le ” Système de gestion électronique de documents GED “, où ont été passées en revue les grandes perspectives offertes par ce mécanisme pour améliorer la gestion des documents échangés entre les différents collaborateurs avec la CNAM et en remplaçant les documents papier.