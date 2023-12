Football – Coupe de la Confédération : le C.Africain pour continuer sur sa lancée

Après deux victoires consécutives, le Club Africain tentera de continuer sur sa lancée pour conforter ses chances de qualification en quarts de finale de la coupe de la Confédération de football, en accueillant la formation nigériane de Rivers United, ce dimanche à 16h00, pour le compte de la troisième journée de la phase de poules (Groupe C).

Le représentant tunisien qui a remporté ses deux premiers matches face à Dreams FC du Ghana (2-0) et Academica Lobito d’Angola (3-1), occupe la tête du classement du groupe C avec 6 points devant Rivers et Dreams (3 points chacun) tandis que Académica Lobito ferme la marche avec 1 point.

Une troisième victoire de suite confortera en effet les chances du club de Bab Jedid pour une qualification au prochain tour et lui donnera de l’appétit pour aller plus loin dans cette compétition dont la dernière participation remonte à 2017 où il fut éliminé en demi-finales.

Invincibles en sept matches toutes compétitions confondues, les protégés de Said Saibi se sont déplacés vendredi au Nigeria avec un moral au beau fixe et tenteront de prolonger leur série rose face à un adversaire qu’ils avaient battus lors de la même compétition en 2017 en aller et retour.

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le staff technique clubiste pourra refaire confiance aux mêmes éléments sur lesquels il a compté lors des deux précédents matches tout en profitant du retour du Kingsley Eduwo, absent à Luanda, et qui pourra retrouver sa place en attaque aux côtés de Bassem Srarfi et Hamdi Labidi.

La formation tunisienne devra néanmoins rester vigilante face à un adversaire rompu aux compétitions africaines, qui part, à l’instar du Club Africain, favori pour décrocher une place en quart de finale, et qui évoluera de surcroît à domicile et devant son public.

Large vainqueur à domicile d’Academica Lobito lors de la première journée (3-0) et défait lors de la deuxième journée au Ghana face à Dreams FC (2-1), le club nigérian a montré plusieurs qualités offensives qui pourraient être décisives face au Club Africain.

Said Saibi est ainsi averti, pas de droit à l’erreur, surtout en début de match pour ne pas encaisser de but qui pourrait déstabiliser les joueurs dans le reste de la rencontre.

Une bonne gestion de l’effectif, une bonne tactique du jeu et une grande application des joueurs pourront suffire aux “rouge et blanc” pour rentrer du Nigeria avec les trois points de la victoire en poche, en attendant de retrouver le même adversaire dans dix jours à Radès.

Le match de dimanche qui aura lieu au stade international Godswill Akpabio, à Uyo, sera dirigé par l’arbitre mauritanien Dahane Beida.

Le programme

Groupe C

3e journée (10 décembre) :

Rivers United (NGR) – Club Africain (TUN)

Academica Lobito (ANG) – Dreams FC (GHA)

Déjà joués

Academica Lobito (ANG) – Club Africain (TUN) 1-3

Dreams FC (GHA) – Rivers United (NGR) 2-1

Club Africain (TUN) – Dreams FC (GHA) 2-0

Rivers United (NGR) – Academica Lobito (ANG) 3-0

Classement Pts J V N D BP BC

1. Club Africain 6 2 2 0 0 5 1

2. Rivers 3 2 1 0 1 4 2

3. Dreams 3 2 1 0 1 2 3

4. Ac. Lobito 0 2 0 0 2 1 6

Reste à jouer

4e journée (20 décembre) :

Dreams FC (GHA) – Academica Lobito (ANG)

Club Africain (TUN) – Rivers United (NGR)

5e journée (25 février 2024)

Academica Lobito (ANG) – Rivers United (NGR)

Dreams FC (GHA) – Club Africain (TUN)

6e journée (3 mars 2024) :

Club Africain (TUN) – Academica Lobito (ANG)

Rivers United (NGR) – Dreams FC (GHA)