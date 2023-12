Trafic de drogue à Zaghouan : deux individus arrêtés

La brigade régionale de la police judiciaire de Zaghouan a reçu des informations selon lesquelles un individu (ayant des antécédents judiciaires) faisait la promotion de la marijuana sur la ville de Zaghouan et ses environs.

En se rendant à son domicile en coordination avec le représentant du parquet et en le perquisitionnant minutieusement, il a été possible de trouver 10 morceaux de marijuana de grande taille, un couteau de petite taille destiné au découpage, une somme d’argent de 1610 dinars et 2 téléphones portables. Il a également été possible de l’arrêter avec un deuxième individu.

Lors de l’enquête avec le principal suspect, il a déclaré que la marchandise saisie appartenait à son ami (qui faisait l’objet d’une enquête policière et judiciaire) et qu’elle était cachée chez lui. Il a également nié son implication et celle de son compagnon dans la promotion de la drogue.

Après avoir été informé des détails de l’affaire, le parquet de Zaghouan a autorisé leur arrestation pour “possession de drogue en vue de la revente”. L’enquête se poursuit.