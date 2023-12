Affaire Sbeitla : condamnation à 6 mois de prison pour le policier responsable du décès d’Ahmed Souli

Le porte-parole des tribunaux de Kasserine, Riadh Nouioua, a confirmé à Mosaïque que le tribunal de première instance de Kasserine a rendu un jugement d’une durée de 6 mois de prison ferme à l’encontre d’un agent de sécurité pour le meurtre du jeune “Ahmed Souli”, décédé par balle à Sbeitla le 5 juillet dernier.

Le juge Nouioua a indiqué que le tribunal a également imposé une amende au prévenu au profit de la famille de la victime.

De son côté, Taoufik El Yahyaoui, avocat de la famille d’Ahmed Souli, a révélé que le tribunal a prononcé la culpabilité du prévenu pour “homicide involontaire par négligence et non-respect des lois selon les articles 201 et 202 du Code pénal”. Le condamné devra verser une amende de 10 000 dinars au père de la victime, 10 000 dinars à sa mère et 5 000 dinars à chacun des trois frères et sœurs d’Ahmed Souli à titre de compensation financière.

Il a souligné que le tribunal a rejeté la compensation financière demandée et a ordonné la sortie du contentieux administratif de l’État du ministère de l’Intérieur, en plus de la confiscation des armes à feu saisies au profit du trésor public, ainsi que la mise en vigueur immédiate de la peine pour le prévenu.

Le professeur El Yahyaoui a précisé que toutes les parties ont fait appel du jugement de première instance, à l’exception du parquet.

Le meurtre de Souli est survenu à la suite d’un tir d’arme à feu par un agent de sécurité lors d’une descente dans un local de paris sportifs, déclenchant des affrontements entre les propriétaires du local et les forces de l’ordre. L’incident a provoqué des tensions et des échanges violents à Sbeitla qui ont perduré pendant plusieurs jours.