Tunisie : Les centres de l’informatique pour l’enfant ouverts tous les week-ends

Le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfant et des Personnes âgées informe samedi que le Centre National de l’informatique pour l’ Enfant (CNIPE) et les centres régionaux situés dans les différents gouvernorats ouvriront leurs portes les week-ends pour recevoir les enfants et les parents qui n’ont pas encore participé à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif.

Le Ministère a expliqué aujourd’hui samedi, dans un communiqué, que ces centres ouvriront leurs portes chaque week-end, jusqu’au 15 décembre de cette année, les vendredis, samedis et dimanches en double séance, de 9h du matin à midi et de 14h jusqu’à 17h, pour faciliter la participation des citoyens à la consultation.

Le ministère a souligné que le nombre de participants à la consultation nationale sur la réforme du système de l’éducation inscrits auprès du Centre national de l’informatique pour l’enfant et des autres centres régionaux a atteint 2 197 participants, répartis entre 1 262 enfants, dont 19 enfants à besoins spécifiques et 656 parents, en plus de 260 cadres éducatifs.

Depuis le lancement de la consultation nationale sur la réforme du système éducatif, le 15 septembre 2023, et jusqu’à aujourd’hui samedi midi, le nombre total de participants, selon les données publiées, a atteint 449 mille 972 participants, dont 40,4% ont moins de 15 ans (12,4% entre 12 et 28 ans), 22,5% entre 16 et 20 ans et 21,9% pour la tranche d’âge entre 40 ans et 65 ans.