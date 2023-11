Tunisie : Des chercheuses de la CNAM présentent trois études scientifiques

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) participe à distance et en présentiel, au 23ème congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail qui se tient à Sydney en Australie, du 27 novembre au 1er décembre 2023, sous le thème “Façonner le changement”.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la CNAM a indiqué que trois de ses chercheuses (Wijdène Driss, Amira Houria et Fadwa Kdous ) ont réalisé des études scientifiques qui seront présentées lors de ce congrès.

Le 23ème congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail est un événement mondial majeur en matière de prévention. Plus de 4000 participants y prennent part pour échanger des idées, discuter de recherches et de meilleures pratiques, et proposer des solutions pratiques aux questions cruciales en matière de sécurité et de santé au travail.