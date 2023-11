Les agents paramédicaux du CHU de Kebili en grève

Les agents paramédicaux du CHU de Kebili ont observé, ce mercredi 29 novembre 2023, une grève d’un jour pour protester contre la dégradation de la situation de cette institution et les multiples lacunes et problèmes dont souffrent les agents, qui commencent à affecter le bon fonctionnement de l’hôpital.

Le secrétaire général de la Fédération des syndicats de santé, Zied Nasseri, a déclaré à l’agence de presse TAP que cette grève, à laquelle participent un certain nombre de syndicalistes, de cadres médicaux et administratifs, ainsi qu’un certain nombre de résidents locaux et d’activistes de la société civile, représente une étape à franchir pour exprimer l’état de tension au sein des rangs des agents paramédicaux en raison du mauvais climat de travail au CHU, ainsi que la détérioration des services due au départ d’un certain nombre de médecins spécialistes de cette institution sanitaire et au manque d’équipements et de médicaments.

Il a souligné que les agents et les ouvriers n’ont pas reçu de vêtements de travail depuis deux ans, en plus de ne pas bénéficier de nombreuses subventions de manière régulière, telles que les subventions pour la location des fêtes officielles et religieuses, et le retard dans le paiement de la subvention de retour à l’école.

Il a appelé à une réévaluation de la nomination à la tête du CHU pour accélérer l’étude des solutions possibles et rapides pour surmonter l’état de tension et améliorer les services fournis par cette institution sanitaire à des milliers de patients de la région, soulignant la possibilité de passer à des étapes d’escalade plus importantes en cas de manque de réactivité du ministère de tutelle aux revendications des ouvriers.

Il convient de noter que le syndicat régional du travail de Kebili avait publié, le 15 novembre courant, une liste de grève pour la grève qui est en cours d’exécution aujourd’hui au CHU de Kebili, et dans laquelle il attribuait la raison de cette escalade au harcèlement continu de la directrice de l’hôpital à l’égard des agents et des ouvriers, ce qui a conduit à la détérioration du climat social dans cette institution, en plus du refus continu des ouvriers de vêtements de travail, de la non-exécution par l’administration de certaines promesses, du retard dans le paiement des subventions, en plus du manque de médicaments et d’équipements, du favoritisme dans le transport et du retard dans l’achèvement d’un certain nombre de projets de mise en valeur à l’hôpital.