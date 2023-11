Israël et le Hamas négocient un échange de prisonniers plus important

Le dialogue entre Israël et le Hamas sur un éventuel prolongement de la trêve humanitaire temporaire à Gaza se poursuit, avec l’espoir de parvenir à un échange de prisonniers plus important et à un cessez-le-feu permanent.

Le 5e jour de la trêve, Israël a libéré 30 prisonniers palestiniens (des femmes et des enfants) de ses prisons, en échange de la remise par le Hamas de 10 prisonniers israéliens au Croissant-Rouge.

Le responsable du Hamas, Ousama Hamdan, a déclaré à Al-Arabiya.net que “la prolongation de la trêve de quelques jours supplémentaires est une possibilité, et le processus de négociation se déroule dans deux directions : la première est humanitaire et comprend la libération du plus grand nombre possible de prisonniers, et la deuxième est politique et concerne la manière de mettre fin à l’agression et de lever le blocus sur la bande de Gaza, et donc d’ouvrir la porte au traitement des conséquences de tout ce qui s’est passé et à la conclusion d’un accord d’échange qui inclut tous les prisonniers”.

Cependant, il a précisé que “jusqu’à présent, aucun de ces deux axes de négociation n’est mûr”.

En ce qui concerne la libération de militaires israéliens, Ousama Hamdan a considéré qu'”il est prématuré, voire difficile, de parler maintenant de négociations sur les soldats militaires dans le contexte de la poursuite de la souffrance du peuple palestinien et de l’agression israélienne”.

Cependant, il a laissé entendre qu’une condition pourrait ouvrir la voie à la discussion de cette question, à savoir “l’arrêt de la guerre, car alors l’occasion sera propice et appropriée pour parler de la libération des soldats”, selon ses termes.

Il convient de noter qu’Israël a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne mettrait pas fin à sa guerre contre le secteur avant d’avoir écrasé le Hamas, et a souligné qu’il était impossible de revenir à la situation antérieure au 7 octobre en ce qui concerne le gouvernement de Gaza.

Ousama Hamdan a également confirmé que “les conditions et les règles de l’accord d’échange des soldats israéliens prisonniers seront totalement différentes des conditions et des règles des négociations et de la trêve actuelle”.

Il a souligné que le Hamas détient un certain nombre de soldats israéliens, mais qu’il se réserve bien sûr de les identifier, car cela fait partie des négociations.

En ce qui concerne les précédentes tranches d’échange entre les deux parties, il a souligné que “le mouvement a remis au cours des quatre derniers jours 50 prisonniers israéliens en échange de la restitution de 150 Palestiniens, des femmes et des enfants”.

Il a ajouté : “Au début des négociations, nous avons proposé la libération de personnes âgées en échange de la libération de personnes âgées des prisonniers palestiniens, mais le côté israélien a rejeté cette offre, c’est pourquoi le processus d’échange s’est limité aux femmes et aux enfants”.

Il a poursuivi en disant que “l’accord de prolongation de la trêve le plus récent comprenait notre remise de 60 Palestiniens en échange de la libération de 20 Israéliens”, ajoutant que “ces chiffres sont susceptibles d’augmenter de la part des deux parties avant l’expiration de la trêve dans la soirée de ce mercredi”.