Cristiano Ronaldo poursuivi en justice pour sa promotion de Binance

Une plainte judiciaire collective a été déposée contre la star portugaise Cristiano Ronaldo, alléguant que ses actions ont entraîné des pertes pour les plaignants en raison de sa promotion de la plateforme de cryptomonnaies “Binance”, qui est actuellement impliquée dans des problèmes juridiques.

En milieu d’année 2022, Binance a entamé un partenariat pluriannuel avec Ronaldo pour promouvoir une série de jetons non fongibles (NFT), en insérant trois collections associées au footballeur sur son marché de cryptomonnaies.

Les NFTs de Ronaldo, associés à Binance, ont été accusés de promouvoir des investissements dans des titres non enregistrés sur le marché des cryptomonnaies.

Le dossier déposé le 27 novembre devant un tribunal en Floride affirme que Ronaldo aurait contribué activement à la promotion et à la vente de ces titres non enregistrés en coordination avec Binance.

La plainte soutient que les utilisateurs ayant acheté les NFTs de Ronaldo étaient davantage enclins à s’engager avec Binance pour d’autres objectifs, notamment investir dans ce que les plaignants affirment être des titres non enregistrés, incluant le symbole “BNB” de Binance et ses programmes de rendement en cryptomonnaies.

Selon la plainte, le soutien de Ronaldo à Binance et sa base de fans, comptant environ 850 millions d’utilisateurs sur les réseaux sociaux, ont considérablement contribué à la popularité de la plateforme.

Les plaignants affirment que les ventes de NFTs de Ronaldo ont été exceptionnellement réussies pour promouvoir Binance.

La plainte allègue que Ronaldo était ou aurait dû être conscient “de la vente par Binance de titres cryptographiques non enregistrés”, possédant une “expérience d’investissement et des ressources considérables pour engager des conseillers externes”.

Elle fait également référence aux directives de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, qui mettent en garde les célébrités sur la nécessité de divulguer les paiements reçus pour la promotion de cryptomonnaies, une obligation que la plainte affirme que Ronaldo aurait manquée à remplir.

Cette action collective a été initiée par Michael Sizemore, Mickey Fungdarra et Gordon Lewis, qui cherchent des indemnisations pour couvrir les frais juridiques.

Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, font face à des problèmes juridiques, ayant admis leur culpabilité et payé une amende de 4,3 milliards de dollars au gouvernement américain pour des violations des lois anti-blanchiment d’argent et la gestion d’une entreprise non enregistrée pour le transfert de fonds.