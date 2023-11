Tunisie : la police démantèle un réseau de voleurs de téléphones portables

Suite à des informations faisant état de la volonté d’un individu (né en 2006) de vendre deux téléphones portables intelligents de type iphone 14 pro max qui avaient été volés dans l’un des espaces commerciaux de la région (le propriétaire avait posté une publication sur un site de réseau social concernant le vol de deux téléphones portables du même type).

En accordant à l’affaire l’importance nécessaire, il a été possible de contrôler la personne concernée par les cadres et les agents de la brigade de police municipale du marché de Moncef Bey et en sa possession le volé. En présentant le suspect et la victime avec la saisie au siège de la sécurité nationale de la banlieue et en l’interrogeant, il a reconnu tout ce qui lui était reproché.

Il a été retenu conformément aux instructions du parquet pour “vol” et les enquêtes se poursuivent.