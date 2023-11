Kais Saïed : Les biens confisqués cédés à des prix en deçà de leur valeur réelle doivent être restitués au peuple tunisien

Les biens confisqués, cédés à bas prix en deçà de leur valeur réelle, doivent être restitués au peuple tunisien, a plaidé le président de la République, Kaïs Saïed, en recevant, vendredi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement Ahmed Hachani et les ministres de la Justice et des Finances, Leila Jaffel et Sihem Boughdiri Nemsia.

Dans une vidéo publiée par la présidence de la République sur sa page Facebook, le chef de l’Etat a tenu à préciser que ces biens et propriétés ont été confisqués “pour servir l’intérêt de l’Etat tunisien” et non pour devenir “un butin aux mains de lobbies cachés ou de lobbies qui ont profité de l’époque post-2011”.

Saïed a fustigé la “duplicité” de nombre de personnes (sans les citer) qui ne cessent d’arborer “une posture de gauche et de vendre les plus brillantes thèses du socialisme et du marxisme” alors que la source et l’origine de leurs revenus en dit le contraire.

“J’en connais pas mal d’entre eux”, a-t-il dit, affirmant que ces personnes qui se targuent d’être précurseurs de nouveaux projets de société pour le peuple tunisien ont été contredits par l’expérience lorsqu’elles ont si vite cédé à la tentation du jeu des lobbies.

Tout en rappelant qu’il est contre toute incursion dans les affaires de la justice, le chef de l’Etat a souligné qu’il n’est jamais intervenu dans le système judiciaire ou porté plainte contre une quelconque personne, association ou même un parti.

Et le président Saïed de réaffirmer qu’il est résolu à purger ce secteur, appelant à ce titre les magistrats à assumer leur responsabilité et à exercer pleinement la mission qui est la leur.

“Les magistrats sont appelés à exercer leurs fonctions en toute indépendance et à appliquer vigoureusement la loi”, a-t-il fait savoir, assurant que personne ne peut être au-dessus de la loi.