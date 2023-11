Mesures de sécurité renforcées pour le match : CSS vs EST

En prévision du choc tant attendu entre l’Espérance Sportive de Tunis (EST) et l’Étoile Sportive du Sahel (ESS), la Tunisie se prépare à accueillir la première rencontre de la phase de groupes de la Ligue des Champions de football. Prévue le samedi 25 novembre 2023 à 17h00 au stade Hammadi Agrebi à Radès, cette confrontation suscite déjà un engouement particulier chez les supporters des deux équipes.

Dans le cadre de cet événement d’envergure, le ministère de l’Intérieur a annoncé une série de mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité et la fluidité du déroulement de ce match. Parmi ces mesures, il est prévu d’interdire la circulation et le stationnement de tous types de véhicules sur la Route Nationale n°1, entre l’échangeur Shousha à Radès et l’échangeur Borj El Wazir à Zahra, de 12h00 à 21h00, à l’exception des personnes se rendant au stade et des détenteurs de billets d’entrée.

L’ouverture des portes du stade est prévue à 13h00 et il est fortement recommandé aux spectateurs d’arriver tôt afin d’éviter les éventuels pics de circulation. Les détenteurs de billets sont tenus de les présenter obligatoirement à toutes les entrées principales, notamment à l’entrée du stade côté rapide, à l’échangeur Wadi Mlayan, à l’échangeur BSB, et à l’échangeur Noubo.

Afin de faciliter l’accès des supporters aux zones réservées, des accès spécifiques ont été désignés. Le côté sud du stade est attribué aux détenteurs de billets pour la tribune Virage (portes 11-13-15-17) ainsi qu’à ceux pour la Pelouse (portes 19-20-24-25). Des itinéraires spéciaux ont été indiqués pour y accéder en contournant les zones à forte affluence.

De même, le côté nord du stade est dédié aux supporters de l’Étoile Sportive du Sahel (face à la porte n°33) et aux supporters de l’Espérance Sportive de Tunis (portes 3-4-7-8). Des chemins spécifiques ont été prévus pour faciliter leur accès, que ce soit via l’échangeur Shousha à Radès ou l’échangeur BSB.

Ces mesures exceptionnelles, comprenant également des recommandations sur le stationnement des véhicules à l’intérieur des zones dédiées, visent à assurer la sécurité des biens et des personnes tout en maintenant une fluidité optimale dans le trafic lors du départ des spectateurs.