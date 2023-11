Taboubi : “Nous savons comment défendre notre cause”

Suite à la décision du tribunal de première instance de Sfax dans l’affaire contre le secrétaire général de l’UGTT à Sfax, Youssef Oueddani, et d’autres syndicalistes, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a déclaré, dans une allocution qu’il a prononcée jeudi, en marge de l’Assemblée administrative nationale de l’Union, qui se tenait à Hammamet, que la tentative de sonder le pouls des syndicalistes et de pousser l’UGTT dans un carré de confrontation à Sfax a été avortée, grâce à la solidarité des syndicalistes et à la force de leur unité, selon ses termes.

Taboubi a ajouté que l’UGTT restera la locomotive de la société civile dans la défense des questions fondamentales et principales, affirmant que “celui qui pousse l’UGTT dans un carré de confrontation particulier et choisit un moment particulier est un rêveur”.

Il a poursuivi : “Nous savons comment défendre notre cause par des moyens juridiques et légitimes”.

Il convient de rappeler que la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Sfax 1 a décidé, mercredi soir, un non lieu en faveur du secrétaire général de l’union régionale du travail à Sfax, Youssef Oueddani, et deux employés de la nouvelle société de transport à Kerkennah (Haitem Zaghoub, secrétaire général de la branche universitaire du transport et Salah Garga), tandis qu’elle a condamné Amine Makki et Souleiman Gargouri à un mois de prison pour entrave à la liberté du travail.