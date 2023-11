Perturbations météorologiques : Le ministère de l’Agriculture appelle à la vigilance

En raison des perturbations météorologiques annoncées pour jeudi 23 novembre 2023, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé, mercredi, les citoyens et les agriculteurs à la vigilance et à ne pas s’approcher des ouvrages hydrauliques, en l’occurrence les barrages, les lacs collinaires et les cours des oueds, et ce jusqu’à l’amélioration des conditions climatiques.

L’appel du ministère intervient suite au communiqué de l’INM annonçant des pluies temporairement orageuses et parfois intenses sur l’extrême nord et les régions ouest pour le 23 novembre 2023.