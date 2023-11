Football – Mondial-2026 (Qualif) : Laborieuse mais précieuse victoire de la Tunisie face au Malawi

La Tunisie a réalisé une laborieuse, mais précieuse victoire mardi à Lilongwe face au Malawi (1-0) pour le compte de la 2e journée des qualifications (Zone Afrique/Groupe H) de la coupe du monde 2026.

L’unique but de la rencontre a été signé Youssef Msakni à la 86e sur penalty.

Cet après-midi, les Aigles de Carthage abordaient, certes, un match différent de celui largement gagné vendredi dernier devant le Sao-Tomé et principe 4-0, mais qui semblaient toutefois abordable devant une sélection du Malawi techniquement inférieure à la Tunisie.

Notons au passage qu’il s’agissait de la 5e confrontation officielle entre les deux nations.

Pour l’occasion, le sélectionneur national, Jalel Kadri, avançait une formation légèrement remaniée par rapport à la formation ayant disputé le match de la première journée face au Sao-Tomé et principe. Le onze rentrant enregistrait cet après-midi face au Malawi, le retour après un an d’absence du milieu de terrain Ferjani Sassi et de l’attaquant Taha Yassine Khénissi cet après-midi face au Malawi.

Le premier quart d’heure de jeu n’avait pas connu de véritable intensité au niveau du jeu, ni de la combativité affichée par les deux formations avant que les Malawis ne décidaient de presser haut sur la défense tunisienne pour tenter d’empêcher une montée facile du ballon.

Se montrant plus agressifs dans les duels et parvenant à récupérer plus de ballons en milieu de terrain, les joueurs malawis devenaient menaçant et inquiétaient la défense tunisienne, à l’image de la forte frappe lointaine de John Banda à la 21 que Béchir Ben Said détournait difficilement de ses cages.

Le rythme étant revenu à sa cadence initiale, la demi-heure de jeu n’apportait rien de nouveau sinon une belle ouverture de Sassi à l’adresse de Taha Yassine Khénissi qui manquait son dernier geste dans son premier vrai face à face à le portier Munthali.

Les aigles de Carthage dont la domination restait stérile enduraient une agressivité parfois un peu trop poussée des malawis lors du dernier quart d’heure A la 43e, les coéquipiers de Youssef Msakni avaient failli encaisser un premier but lorsque, oublié par la défense dans la surface de réparation tunisienne, Banga profitait d’un joli centre, mais manquait son plat du pied face à Ben Said battu.

L’arbitre ajoutait trois minutes de temps additionnel avant de renvoyer les deux équipes aux vestiaires.

Après la pause, les protégés de Jalel Kadri étaient tout proches de surprendre d’entrée leur adversaire, mais Msakni puis Khénissi butaient sur un Munthali présent et vigilent.

A la 52e, le sélectionneur du Malawi opérait son premier changement pour tenter de renverser la vapeur face à des tunisiens plus entreprenants.

Du côté tunisien, on perdait Naim Sliti touché à la cuisse et remplacé par Firas Belarbi.

Kadri lançait également, Seifallah Ltaief à la place d’Issa Laidouni dés la 64e.

Ces changements permettait d’insuffler du sang nouveau dans les rangs des aigles de Carthage, mais l’engagement physique par moments très exagéré des malawis étouffait la persévérance des tunisiens en quête jusqu’à la 80e minute d’un premier but qui n’arrivait pas.

Et la sanction tombait enfin pour les malawis qui commettaient l’irréparable dans leur surface de réparation lorsque Mbalaka fauchait Ltaief. Penalty pour la Tunisie à la 86e que le capitaine Youssef Msakni se chargeait de transformer pour donner l’avantage au siens.

Après ce but, les jeux semblaient déjà faits, et les 7 minutes d’arrêts de jeu ne changeaient rien à l’issue du match.

Formations des deux équipes:

Malawi: Munthali, Mbalaka, Chaziya, Chembezi, Sanudi (Nkhoma 94e), Idana, Aaron, Banda (Mwangula 54e), Mpinganjira, Saiz (Mphasi 54e) et Kanjira (Kumwumbe 62e).

Tunisie: Bechir Ben Said, Wajdi Kechrida, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Ali Abdi , Elyès Skhiri, Issa Laidouni (Ltaief 66e), Ferjani Sassi, Naim Sliti (Belarbi 56e), Youssef Msakni, Taha Yassine Khénissi (Jouini 93e).