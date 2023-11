La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a annoncé aujourd’hui lundi à Tunis, le lancement de la campagne nationale de lutte contre la violence à l’égard des enfants,et le démarrage du mois de la protection de l’Enfance ( du 20 novembre au 20 décembre 2023).

Le ministre a déclaré, au cours de la cérémonie de lancement de cette campagne nationale à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale des Droits de l’Enfant, correspondant au 20 novembre de chaque année, que le choix du slogan ” il Grandira et n’oubliera pas ” pour cette campagne, organisée en coopération avec l’UNICEF, intervient pour rompre avec la justification et la légitimztion sociétale de la violence contre les enfants et à la sous-estimation de ses impacts négatifs.

Elle a souligné que cette campagne nationale qui cible les différentes catégories sociales, et en particulier les parents, les enfants et les professionnels dans le domaine de l’enfance, vise à créer une prise de conscience communautaire pour lutter contre toutes les formes de violence faites aux enfants, sensibiliser, et éduquer sur les aspects juridiques et psychologiques ainsi que les effets de la violence sur les enfants et la société,.

Cette campagne a aussi pour objectif d’encourager les enfants impliqués à s’exprimer et à signaler toutes les menaces et les types de violences auxquels ils sont exposés, en les informant de la notion de violence et de menace, des mécanismes de signalement et des services de protection disponibles .

Il s’agit aussi de la diffusion, à partir d’ aujourd’hui, d’une série de spots télévisés, radiophoniques et numériques à travers un réseau de supports médiatiques, et sur les sites Internet et les pages des réseaux sociaux aux niveaux national, régional et local. Une grande campagne de communication urbaine sera également organisée dans tous les gouvernorats, à partir du mardi 21 novembre, avec des affiches murales de sensibilisation à l’importance de la lutte contre la violence faite aux enfants.

Dans le cadre de cette campagne, un film d’animation 2D destinée aux enfants et aux adolescents sera projeté, sur les diverses formes de violence en milieu scolaire, avec des conseils aux enfants sur la gravité de la violence et les mécanismes de signalement disponibles.

Plusieurs personnalités nationales influentes, notamment des artistes, des intellectuels et des athlètes, seront les ambassadeurs soutenant cette campagne sur le terrain et à travers leurs comptes sur les réseaux sociaux ou à travers leur apparition dans divers médias, a aussi indiqué la ministre Amel Belhaj Moussa.

Elle a ajouté qu’à partir de 2024, la deuxième phase de la campagne sera mise en œuvre à travers la programmation de diverses activités de terrain ciblant les enfants, les familles et les professionnels du domaine de l’enfance dans tous les gouvernorats.