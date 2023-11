Siliana : Mise en exploitation de deux pistes agricoles

L’exploitation de certaines pistes agricoles aménagées dans le gouvernorat de Siliana, par le conseil régional de développement a démarré au cours de la semaine dernière.

Il s’agit, selon le directeur adjoint des ponts et chaussées à la direction régionale de l’équipement, Omar Farouk Bahrini, de la piste ” Elghader “qui s’étend sur 1km s’étend entre la route locale 660 et l’agglomération ” El Ghader “( délégation de Siliana Nord) et de la piste ” Dar Echeikh ” qui s’étend sur 800 mètres entre la route régionale 171 et l’agglomération ” Dar Echeikh” (délégation de Bargou).

Ces pistes, dont les coûts d’aménagement se sont élévés à 995 mille dinars, s’inscrivent dans le cadre de la première tranche du programme régional de développement pour l’année 2020. L’aménagement de ces pistes, dont les travaux ont été lancés le 22 mai 2022, a pour objectif de désenclaver les régions isolées et de rapprocher les services publics des citoyens, selon Bahrini.