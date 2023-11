Taux alarmant d’obésité : un quart de la population tunisienne concerné

Le second congrès national sur la chirurgie de l’obésité et les maladies métaboliques a débuté aujourd’hui, vendredi 17 novembre 2023, sur l’île de Djerba. Cet événement est organisé par l’Association Tunisienne de Chirurgie Métabolique et de l’Obésité, réunissant des spécialistes en chirurgie de l’obésité d’Algérie, de Libye, d’Italie, de Grande-Bretagne, de France et de Roumanie.

Le Dr. Mourad Adala, président de l’association, a souligné lors d’une déclaration à notre correspondant à Djerba, Adel Boutar, que ce congrès abordera plusieurs sujets liés au phénomène de l’obésité et explorera davantage de solutions pour sa maîtrise, étant donné les nombreuses maladies qu’elle entraîne.

Il a évoqué la prévalence alarmante de l’obésité en Tunisie, en mentionnant que “un quart de la population tunisienne âgée de plus de 15 ans est touché par l’obésité et les maladies qui l’accompagnent, en particulier le diabète de type 2, et ce phénomène est en constante augmentation.”

En ce qui concerne les solutions pour enrayer cette tendance, le Dr. Adala a confirmé que l’association a mis en place un programme de formation comprenant l’organisation de trois ateliers dans le nord, le centre et le sud du pays. Il a ajouté que ces ateliers forment chaque année 60 médecins sur la prise en charge des patients obèses et diabétiques.

Le Dr. Mourad Adala a également abordé les causes de l’obésité, expliquant que celles-ci sont liées à des facteurs individuels tels que le stress psychologique et à des aspects nutritionnels, en plus de la sédentarité.