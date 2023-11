Le secteur de la santé et les changements climatiques, thème d’un workshop organisé à Tunis

L’impact des changements climatiques sur le secteur de la santé, la vulnérabilité des établissements de soins et la recherche scientifique dans ce domaine, ont été au centre d’un workshop organisé hier jeudi à Tunis par la direction de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement en collaboration avec le bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie.

Selon un communiqué publié par le ministère de la santé sur sa page officielle, les participants ont discuté la prédisposition du secteur de la santé à s’adapter à ces changements et à contrôler les risques y afférents.

A cette occasion, le ministre de la santé, Ali Mrabet, a souligné la nécessité de prendre les mesures appropriées pour protéger le secteur de la santé et faire face aux maladies nouvelles et émergentes à travers la réalisation d’études prospectives et la mise en place de stratégies pouvant atténuer les impacts négatifs des changements climatiques d’ici 2035.

Le ministre a salué de telles initiatives qui contribuent, selon lui, au renforcement de la coopération entre tous les intervenants dans l’objectif de préserver les ressources naturelles et garantir la sécurité sanitaire et l’autosuffisance alimentaire.

De son côté, le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé en Tunisie, Ibrahim Zik, a souligné la disposition de l’organisation à travailler en collaboration avec le ministère de la santé et à l’appuyer dans ce domaine et ce, en concrétisation de l’approche ” une seule santé “, selon laquelle la santé humaine, la santé animale et la santé végétale sont interdépendantes et liées à celle des écosystèmes dans lesquels elles existent.

Il s’agit, en effet, d’une approche collaborative de l’ensemble de la société et des gouvernements pour comprendre et anticiper les risques pour la santé mondiale et y faire face.