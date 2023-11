Ahmed Hachani : Il faut consacrer le rôle social de l’Etat et accorder une plus grande attention aux catégories sociales défavorisées

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a affirmé vendredi, la détermination du gouvernement de continuer à consacrer le rôle social de l’Etat et accroître l’encadrement des catégories sociales défavorisées.

Il a déclaré, dans son discours prononcé à l’ouverture de la séance plénière de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) consacrée à l’examen du projet du budget de l’Etat et du projet de loi de finances pour l’exercice 2024, que “le gouvernement continuera à jouer son rôle social tout en assurant la fourniture des produits et des services de base aux citoyens”.

Il a révélé que le gouvernement est sur le point d’achever l’instauration des bases de l’inclusion financière, consistant en l’amélioration de l’accès des personnes à faibles revenus aux services financiers dont les habitants des zones internes et isolées, pour que l’inclusion financière soit une réalité et un moyen idéal pour parvenir à l’inclusion sociale.

Il a souligné la volonté du gouvernement d’accorder la plus haute importance aux questions d’ordre sociale et économique en prenant un certain nombre de mesures, dont notamment les mesures prises pour résoudre les problèmes de blocage d’un certain nombre de projets publics dans les secteurs de la santé et des infrastructures.

D’autre part, le Premier ministre a déclaré que les réformes sociales et économiques se poursuivraient en coordination avec le Président de la République pour restaurer la confiance dans l’Etat, impulser la valeur travail et et assurer un avenir prospère aux générations futures, soulignant que la Tunisie est déterminée à poursuivre cette voie en s’appuyant sur un nouveau modèle de développement basé sur plusieurs axes, dont la consécration de la justice et le développement du capital social et humain.

Dans son discours, le Premier ministre a également mis l’accent sur la relation avec les bailleurs de fonds internationaux, soulignant que la Tunisie est capable d’identifier ses besoins et est déterminée à mettre en œuvre les réformes nécessaires et durables pour rétablir ses équilibres financiers sans nuire aux classes moyennes et faibles afin de préserver la paix sociale.

Le projet de loi de finances pour l’année 2024 prévoit des mesures visant à consolider le rôle social de l’Etat et à assurer l’approvisionnement du marché des produits de base. Parmi les mesures prévues figure la création d’une ligne de financement d’une valeur de 20 millions de dinars au profit des catégories vulnérables et à faibles revenus, qui sera affectée à l’octroi de prêts sans intérêt n’excédant pas 10 mille par crédit pour financer des activités dans tous les domaines économiques.