L’olivier ‘Al-Akarit’ : légende millénaire de la production d’huile d’olive en Tunisie

Le lancement de la récolte des olives en Tunisie a été marqué par des célébrations vibrantes, où le pays s’attend à se hisser cette année au deuxième rang mondial en termes de production d’huile d’olive.

Les festivités entourant la cueillette des olives ont revêtu un caractère particulier dans la région de Chenini-Douiret, située dans la province de Tataouine, dans le sud-est tunisien. Hier, dimanche, une célébration a été organisée pour récolter les fruits de l’olivier le plus imposant de Tunisie, connu sous le nom d’“Al-Akarit”.

Cet olivier a une histoire de plus de 900 ans, selon les spécialistes de la richesse forestière. Il a été planté à l’époque romaine et mesure aujourd’hui 116 mètres de circonférence, couvrant une surface estimée à 1200 mètres carrés.

Selon son propriétaire, Al-Arousse Al-Akarit, cet olivier produit, lors des années fertiles, plus de 1500 litres d’huile d’olive. La cueillette requiert plus de dix travailleurs travaillant toute la semaine pour pouvoir récolter ses fruits.

À noter que bien que cet olivier ne soit pas le plus ancien en termes d’histoire en Tunisie – un olivier dans la région de Hawaria, dans le nord-est, a environ 2000 ans – l’olivier “ Al-Akarit” se distingue comme le plus imposant en Tunisie et dans la région méditerranéenne en termes de taille et de production.

Ces arbres se différencient des autres, puisqu’ils sont exclusivement arrosés par les eaux de pluie descendant des hautes montagnes, ce qui signifie que leur huile est à 100 % biologique.