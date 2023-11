Coupe du monde 2026 (qualifications) : l’histoire des équipes africaines au mondial

La grande histoire des équipes africaines en Coupe du Monde à travers les moments inoubliables, les anecdotes et les chiffres qui l’ont marquée.

– Participations: Cameroun (8) Maroc (6) Nigeria (6) Tunisie (5) Algérie (4) Ghana (4) Côte d’Ivoire (3) Egypte (3) Sénégal (3) Afrique du Sud (3) Angola (1) RD Congo (1) Togo (1)

– Première victoire africaine : Grande absente de la CAN-1976, la Tunisie ne fait pas partie des favoris pour s’adjuger l’unique place qualificative pour Argentine 1978. C’est donc à la surprise générale que les Aigles de Carthage devancent le Maroc, l’Algérie, le Nigeria et l’Egypte.

Portés par l’euphorie de cet exploit, les joueurs se promettent de ne pas faire le voyage pour rien. Ils concèdent pourtant l’ouverture du score face au Mexique, pour leur entrée en lice. Mais trois réalisations signées du défenseur Ali Kaabi, du milieu défensif Nejib Ghommidh et de l’arrière droit Mokhtar Dhouib leur permettent d’inverser la tendance et d’offrir à l’Afrique sa première victoire sur la scène mondiale.

– Gijon se met au vert : “Nous dédierons notre septième but à nos femmes et le huitième à nos chiens”, déclare un joueur de la RFA avant d’affronter l’Algérie en ouverture du Groupe 2 d’Espagne 1982. Mais les Verts ne l’entendent pas de cette oreille. Dès le coup d’envoi, les Algériens sèment la panique dans les rangs allemands en proposant un jeu rapide, à une touche de balle, face auquel Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge et leurs coéquipiers ne peuvent rien. Lakhdar Belloumi et Rabah Madjer donnent finalement la victoire aux Verts (2-1).

– Quand Roger rencontre René : Le Cameroun défraie la chronique dès le match d’ouverture d’Italie 1990, en faisant chuter l’Argentine (1-0). En huitièmes de finale, la route des Lions Indomptables croise celle de la Colombie. Sorti de sa retraite pour participer au tournoi, Roger Milla profite de cette affiche très attendue pour se faire une place dans la légende. Le remplaçant de 38 ans signe l’ouverture du score, avant de chiper le ballon dans les pieds du gardien colombien René Higuita pour marquer dans le but vide. Il n’en fallait pas davantage pour que le Cameroun s’impose 2-1 et devienne le premier pays africain à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde.

– Le Sénégal fait trembler Séoul: Lorsqu’elle pose ses valises en Extrême-Orient, la France semble encore mieux armée qu’en 1998. En effet, en l’espace de quatre ans, Patrick Vieira, Thierry Henry et David Trezeguet sont devenus des références à leurs postes. De son côté, le Sénégal se prépare à effectuer ses grands débuts en Coupe du Monde. Composée de joueurs issus des divisions inférieures du football français ou basés en Afrique, l’équipe n’a toutefois pas la faveur des pronostics : une victoire face à la France est cotée à 16 contre 1. Contre toute attente, El Hadji

Diouf met la défense des Bleus au supplice et Papa Bouba Diop inscrit l’unique but de la partie. En s’imposant 1-0, les Lions de la Teranga signent l’une des plus grosses surprises de l’histoire du match d’ouverture de la Coupe du Monde. Les hommes de Bruno Metsu resteront en outre comme les seconds Africains à se qualifier pour les quarts de finale.

– L’heure de l’Afrique est venue: Versée dans le chapeau 1 en tant que pays hôte, l’Afrique du Sud aborde l’édition 2010 avec l’ambition de faire honneur à tout le continent.

L’enthousiasme retombe sensiblement lorsque le hasard lui désigne comme premiers adversaires le Mexique, l’Uruguay et la France. Mais après une première mi-temps stérile contre El Tri, Siphiwe Tshabalala fait chavirer les spectateurs de Soccer City en ouvrant le score sur une frappe spectaculaire.

– Les Lions de l’Atlas: Une première en 88 ans, 13 pays, 48 tentatives. Aucun pays africain n’avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Le Cameroun avait été à sept minutes de le faire en 1990. Un but en or avait renversé le Sénégal en 2002. Une main sur la ligne, la barre transversale et une séance de tirs au but avaient pris le dessus sur le Ghana en 2010. Les pays africains allaient-ils enfin briser la malédiction ? La réponse : oui. Grâce au Maroc. Les Lions de l’Atlas ont en effet éliminé l’Espagne et le Portugal pour s’inviter dans le dernier carré de Qatar 2022. Eliminés par la France, ils ont finalement terminé quatrièmes après leur défaite en petite finale face à la Croatie.

– L’Egypte est le premier pays africain à avoir participé à la Coupe du Monde, en 1934. Il faudra attendre 36 ans pour revoir une équipe du continent en phase finale, avec la qualification du Maroc pour Mexique 1970.

– Le Cameroun reste la seule équipe de toute l’histoire de la Coupe du Monde à avoir fini en tête de son groupe, malgré une différence de buts négative. Lors d’Italie 1990, les Lions Indomptables battent l’Argentine et la Roumanie sur la plus petite des marges, avant de s’incliner 4-0 face à

l’URSS.

– En 1990, Gianluigi Buffon est un jeune milieu de terrain qui rêve de devenir professionnel. Les exploits du portier camerounais Thomas N’Kono durant ce tournoi vont le convaincre d’enfiler les gants à son tour. L’ancien international italien a même appelé son premier fils Louis Thomas, en l’honneur de son idole.

– Plus de 24 ans séparent Rigobert Song, le benjamin de la sélection camerounaise, et Roger Milla, son doyen, au coup d’envoi d’Etats-Unis 1994. Il s’agit du plus grand écart jamais observé dans l’histoire du tournoi.

– La Tunisie se sépare de son entraîneur en plein milieu de France 1998. Henryk Kasperczak ne peut empêcher la défaite des Aigles de Carthage contre l’Angleterre et la Colombie. Il est donc remplacé par Ali Selmi, qui obtient le point du nul face à la Roumanie (1-1).

– Afrique du Sud 2010 est le théâtre du premier duel entre frères : Kevin-Prince Boateng (Ghana) y affronte Jérôme Boateng (Allemagne).

– Les Camerounais Jacques Songo’o, Rigobert Song et Samuel Eto’o sont les seuls Africains à avoir disputé quatre Coupes du Monde. Les deux derniers ont joué lors de chacune de ces quatre éditions. Ils font partie d’un groupe de 11 footballeurs qui ont disputé deux Coupes du Monde à 16 ans d’écart : Antonio Carbajal (Mexique), El?as Figueroa (Chili), Hugo S?nchez (Mexique), Beppe Bergomi (Italie), Lothar Matth?us (RFA/Allemagne), Faryd Mondrag?n (Colombie), Rafael M?rquez (Mexique), Lionel Messi (Argentine) et Cristiano Ronaldo (Portugal).

– Cinq champions du monde sont nés en Afrique : Claudio Gentile (Libye), Marcel Desailly (Ghana), Patrick Vieira (Sénégal), Steve Mandanda (RD Congo) et Samuel Umtiti (Cameroun).

– Les meilleurs buteurs: Asamoah Gyan (6 buts en 11 matches) Roger Milla (5 en 10) Ahmed Musa (4 en 7) Papa Bouba Diop (3 en 5) Wahbi Khazri (3 en 5) Youssef En-Nesyri (3 en 6) Samuel Eto’o (3 en 10), Salah Assad (2 en 5) et Abdelmoumen Djabou (2 buts en 2).