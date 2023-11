Mondial 2026 (Zone Afrique/1e et 2e journées) : faute de stades homologués, 16 sélections contraintes de recevoir en déplacement

16 sélections sur les 53 engagées aux qualifications de la Coupe du monde 2026 (Zone Afrique), qui débutent ce mercredi, vont devoir recevoir leurs adversaires en dehors de leurs bases, suite à la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de ne pas homologuer leurs stades respectifs.

Il s’agit de l’Ethiopie, Burkina Faso, Sierra-Leone et Djibouti (Gr.A), Soudan, Soudan du Sud (Gr.B), Zimbabwe et Lesotho (Gr.C), Eswatini (Gr.D), Niger (Gr.E), Burundi, Seychelles et Gambie (Gr.F), Guinée et Somalie (Gr.G), Sao Tomé-et-Principe (Gr.H) et Tchad (Gr.I) .

Parmi les pays pénalisés par cette mesure figure le Sao Tomé-et-Principe, logé dans le groupe H de la Tunisie, qui accueillera lors de la deuxième journée la Namibie à Agadir, au Maroc.

Le Sao Tomé affrontera lors de la première journée la Tunisie au stade Hammadi Agrebi de Radès à partir de 20h00.

Soucieuse de garantir le respect des exigences en matière de qualité des infrastructures footballistiques sur le continent, la CAF publie périodiquement la liste des stades homologués, pays par pays.

Le premier de chacun des 9 groupes se qualifie pour la Coupe du monde. Un tournoi de barrages de la CAF se jouera entre le 10 et 18 novembre 2025 entre les quatre meilleurs deuxièmes de groupe. Le vainqueur est qualifié pour le barrage intercontinental, qui regroupera six nations, avec deux billets pour la Coupe du monde, dont la phase finale aura lieu aux Etats-Unis, Mexique, et Canada.

Au terme de ces deux premiers matchs des qualifications du Mondial-2026, les 24 équipes qualifiées pour la CAN-2023 observeront un mois d’arrêt, avant d’entamer les choses sérieuses dans leurs préparatifs pour le tournoi continental.