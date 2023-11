Ligue 1 (10eJ) : l’AS Soliman débloque son compteur, l’Espérance conserve son leadership

L’AS Soliman a remporté sa première victoire de la saison en battant l’O. Béja (2-0), dimanche, à l’occasion de la 10e journée de la Ligue 1 qui a vu le S.Tunisien conserver sa 3e place en Poule A et l’Espérance de Tunis conforter son leadership de la poule B.

En poule A, l’AS Soliman est finalement parvenue à débloquer son compteur en l’emportant à domicile face à l’Olympique de Béja sur deux réalisations de Mohamed Rayane Hamrouni (36) et Anas Barbati.

Malgré cette victoire, la formation slimanie reste lanterne rouge avec 3 points, à 10 points de retard sur son adversaire du jour (4e) qui essuie pour sa part sa quatrième défaite de la saison.

Dans l’autre match de poule, le Stade Tunisien a disposé de l’US Ben Guerdane (2-1) pour conforter sa troisième place du tableau avec 17 points, à une longueur du duo de tête C.Africain-Etoile du Sahel, tandis que l’US Ben Guerdane qui concède sa 5e défaite de la saison reste 5e avec 8 points.

Les buts de la rencontres ont été inscrits par Bilel Mejri (2) et Hamza Khadhraoui (73) pour la formation du Bardo et par Bechir Ghariani (65) pour les visiteurs.

En poule B, le leader esspérantiste en déplacement à Metlaoui, est venu à bout de l’équipe locale grâce à deux buts signés Zakaria El Ayeb (27) et Moataz Zaddem (86).

Il s’agit du deuxième succès de suite pour les sang et or depuis leur retour de l’African League, de bon augure pour leur prochain challenge en Ligue des champions face à l’Etoile du Sahel, le 25 novembre à Radès pour le compte de la première journée de la phase de poules (Groupe C).

L’équipe de Bab Souika (19 points), qui reste jusqu’ici invincue, avec en plus deux matches en retard, partage toujours le même nombre de points que l’US Monastir, vainqueur samedi de l’AS Marsa (0-3). Quant à l’ES Metaloui dont c’est le 3e revers de la saison, elle occupe toujours la 4e position avec 9 points.

POULE A

Dimanche :

A Soliman :

AS Soliman – O. Béja 2-0

Au Bardo :

S. Tunisien – US Ben Guerdane 2-1

Samedi

A Sousse :

Etoile du Sahel – EGS Gafsa 2-1

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. C. Africain 18 8 5 3 0 11 4 +7

. ES Sahel 18 9 5 3 1 12 4 +8

3. S. Tunisien 17 9 5 2 2 13 8 +5

4. O. Béja 13 9 4 1 4 7 11 -4

5. USB Guerdane 8 9 2 2 5 5 9 -4

6. EGS Gafsa 6 8 1 3 4 5 10 -5

7. AS Soliman 3 8 1 0 7 5 12 -7

POULE B

Dimanche

A Metlaoui :

ES Metlaoui – Espérance de Tunis 0-2

Samedi

A la Marsa :

AS Marsa – US Monastir 0-3

A Tataouine :

US Tataouine – CS Sfaxien 0-1

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. Espérance 19 7 6 1 0 12 3 +9

. US Monastir 19 8 6 1 1 15 7 +8

3. CS Sfaxien 16 9 5 1 3 10 3 +7

4. ES Métlaoui 9 8 2 3 3 8 10 -2

5 . US Tataouine 6 8 1 3 4 4 9 -5

. CA Bizertin 6 8 1 3 4 2 8 -6

7. AS Marsa 2 8 0 2 6 2 13 -11