Aéroport de Monastir Habib Bourguiba : Rabi Majidi appelle TAV Tunisie à respecter les dispositions contractuelles

Le ministre du Transport, Rabi Majidi a appelé, hier jeudi, la société TAV Tunisie qui exploite l’aéroport de Monastir Habib Bourguiba dans le cadre d’une concession avec l’Office de l’aviation civile et des aéroports, à respecter les dispositions contractuelles, notamment en ce qui concerne l’entretien et la maintenance de l’aéroport et de ses équipements.

Lors d’une séance de travail avec les représentants de la société, consacrée à l’examen de la situation de l’aéroport de Monastir, le ministre a également insisté sur l’importance de respecter la Charte relative à l’hygiène, la sécurité et l’environnement afin de préserver les vies et les biens et d’assurer la continuité de l’activité de cet aéroport durant la période de concession.

Majidi a en outre souligné le caractère souverain des différents passages frontaliers aériens, maritimes et terrestres appelant à leur prêter une attention particulière et à en assurer un suivi régulier.

Il a aussi recommandé d’intensifier les opérations de contrôle de toutes les infrastructures de l’aéroport de Monastir pour identifier les failles à corriger et de mettre en place un plan d’intervention urgent avec des délais précis pour accélérer le traitement des manquements signalés, afin de garantir la sécurité des passagers et d’éviter d’éventuels accidents.

Le 8 novembre 2023, une équipe de l’Office de l’aviation civile et des aéroports a mené une mission d’audit au niveau de l’aéroport international Habib Bourguiba de Monastir, suite à l’effondrement partiel du faux plafond de cet établissement.TAV Tunisie est la filiale tunisienne de TAV Airports, une société turque leader dans la construction et l’exploitation d’aéroports.

TAV Tunisie exploite les aéroports d’Enfidha-Hammamet et de Monastir Habib Bourguiba dans le cadre d’une concession de 40 ans signée avec l’Etat.