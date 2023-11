La Tunisie célèbre la journée mondiale du diabète

La Tunisie célèbre, le 14 novembre, à l’instar de la communauté internationale, la journée mondiale du diabète sous le slogan “connaissez votre maladie et adhérez à votre traitement … vous préserverez votre santé” afin de souligner l’importance de l’éducation thérapeutique pour aider les patients à apprendre à vivre avec la maladie.

La direction des soins de santé de base au ministère de la santé a déclaré dans un communiqué de presse publié, jeudi, que la célébration de cette Journée est axée cette année sur l’éducation thérapeutique qui permet aux patients et à leurs familles d’acquérir les compétences dont ils ont besoin. Elle contribue à combattre les habitudes et les idées fausses sur le diabète et leur apporte les connaissances et les mécanismes nécessaires pour comprendre et garder le contrôle de la maladie.

L’éducation thérapeutique aide également le patient et sa famille à adhérer au traitement et à adopter un mode de vie sain et des comportements positifs pour éviter les complications du diabète.

La direction des soins de santé de base a indiqué que 15.500 nouveaux cas de diabète ont été recensés en 2022 dont 12,5% au stade de complications.

La proportion de tunisiens diabétiques a atteint 15,5% des personnes âgées de plus de 15 ans en 2016.

La direction des soins de santé de base a appelé le patient diabétique à adopter un régime alimentaire équilibré, à pratiquer une activité physique régulière, à éviter le stress, à arrêter le tabac, à surveiller sa glycémie, à prendre ses médicaments régulièrement et à effectuer des examens médicaux périodiques.

Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 420 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde. Selon les estimations, ce nombre devrait passer à 570 millions d’ici 2030.