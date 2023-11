Sfax-Elections : Nécessité de valoriser les ressources locales

Sfax est une ville portuaire située au sud-est à environ 270 km de Tunis. Elle est bordée à l’est par la Méditerranée et le golfe de Gabès.

Le gouvernorat de Sfax, relevant du quatrième district qui inclut les régions de Sidi Bouzid, Tozeur et Gafsa, couvre une superficie de 7545 km2.

Il possède un aéroport international, un port commercial et un littoral de 516 km.

Des ressources naturelles diversifiées

La région compte 519 mille ha de terres dédiées à l’agriculture dont 16 mille ha de zones irriguées, 111 millions m3 des réserves en eau, 39 millions m3 de puits, 26 m3 de puits profonds et 347 mille ha d’oliviers (20% de la superficie nationale des oliveraies).

Elle assure 45% des exportations nationales d’huile d’olive, une production de lait de 76 mille tonnes (10% de la production nationale) et 22 centres de collecte de lait et une production de 1200 millions d’œufs par an (56% de la production nationale), ainsi que 15% de la production de volailles et 18% de la production maritime.

Elle compte 10 zones industrielles implantées sur une superficie de 234 ha et 716 entreprises dont 136 sociétés offshore.

Un pôle administratif varié et dynamique

Le gouvernorat est doté de deux hôpitaux universitaires, quatre hôpitaux régionaux d’une capacité de 1763 lits et 15 cliniques (1200 lits).

Il compte 250 entreprises artisanales et 20 mille artisans, 20 universités, un pôle technologique, 5 pépinières d’entreprises, 11 centres de formation professionnelle d’une capacité de 4500 apprenants.

Une situation environnementale détériorée

La situation environnementale s’est dangereusement dégradée dans la région, depuis le 27 septembre 2021, avec des tonnes de déchets cumulés en raison de la fermeture de la décharge d’El Guenna à Agareb.

Dégradation de la qualité des transports publics

Aucune modernisation des ports de Sfax et Skhira ainsi que de l’aéroport Sfax-Thyna n’a été programmée, outre la détérioration de la qualité des transports collectifs et du réseau routier.

Un secteur touristique fragile

Malgré un patrimoine culturel attractif et un service de qualité en tourisme médical, le processus de diversification touristique n’a pas encore atteint son plein potentiel.

Sfax 1 compte 72 circonscriptions réparties sur 8 délégations (Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaier, Kerkennah, El Hencha, Menzel Chaker, El Amra, Jebeniana et Bir Ali Ben Khlifa).

Sfax 2 comprend 57 circonscriptions réparties sur 8 délégations (Sfax ville, Sfax ouest, Sfax sud, Agareb, El Mahres, Thyna, El Gharbia et Skhira).