Le ministre de l’éducation appelle l’organisation de l’UNESCO à assumer son rôle sur le plan humanitaire pour stopper les agressions sionistes contre le peuple palestinien

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a appelé mercredi l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à assumer son rôle sur le plan humanitaire pour stopper les agressions sionistes contre le peuple palestinien et le déplacement forcé de la population.

S’exprimant au cours de la 42e session de la conférence générale de l’UNESCO à Paris, Boughdiri a condamné les frappes des forces d’occupation sioniste contre les civils palestiniens ciblant les femmes, les nourrissons et les personnes âgées et la destruction des bâtiments, des établissements éducatifs et culturels, des hôpitaux et lieux de culte devant le mutisme et l’inaction de la communauté internationale.

Il a réitéré la position de la Tunisie en faveur des droits légitimes du peuple palestinien, en particulier son droit à l’autodétermination et à l’instauration d’un état indépendant avec comme capitale El Qods.

Par ailleurs, le ministère de l’éducation a présenté la stratégie de la Tunisie en matière de réforme du système éducatif et de l’enseignement à travers le lancement d’une consultation nationale, outre la création prochainement d’un conseil supérieur de l’éducation, prévu par la constitution, qui émet son avis sur les grands plans nationaux dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation.

A noter que les travaux de la 42e session de la conférence générale de l’UNESCO ont démarré hier mardi au siège de l’UNESCO à Paris et se poursuivront jusqu’au 22 novembre prochain avec la participation de représentants de 194 pays et de plusieurs composantes de la société civile.