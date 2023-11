Attaque de drone sur la maison d’Ismail Haniyeh : un acte d’agression contre le chef du Hamas

Un drone de l’armée israélienne a tiré un missile sur la résidence d’Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas à Gaza, alors qu’il se trouvait à l’extérieur de la bande, selon les informations rapportées par la radio “La Voix d’Al-Aqsa”, affiliée au Mouvement de résistance palestinien (Hamas).

Il n’est pas encore clair si des membres de la famille d’Haniyeh se trouvaient dans la maison au moment de l’attaque.

Ismail Haniyeh réside en dehors de la bande de Gaza depuis 2019 et voyage fréquemment entre la Turquie et le Qatar.

Cette attaque souligne les tensions persistantes dans la région et l’escalade des conflits entre le Hamas et Israël. Les attaques par drones sont devenues un élément de plus en plus fréquent dans ce conflit complexe qui perdure depuis des années.

Le Hamas a condamné cette attaque contre la résidence de son chef politique et a qualifié l’acte d’agression. De leur côté, les autorités israéliennes n’ont pas encore fait de déclaration officielle concernant cet événement.

La situation demeure tendue, et il est crucial de surveiller les développements ultérieurs pour comprendre pleinement l’impact de cette attaque sur la région.