Tunisie : Le prix national des droits de l’enfant au titre de l’année 2022 ne sera pas décerné

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a annoncé jeudi que la commission nationale chargée de l’étude des dossiers de candidature pour l’obtention du prix national des droits de l’enfant au titre de l’année 2022 a décidé de ne pas décerner ce prix en raison de la qualité des œuvres présentées qui sont au nombre de 6.

Le ministère de la famille a indiqué dans un communiqué publié aujourd’hui que la ministre de la famille, de la femme de l’enfance et des personnes âgées avait chargé la direction générale de l’enfance d’accélérer la mise en place d’une stratégie de communication permettant de faire connaitre ce prix national à large échelle pour l’attribuer aux personnalités, organisations, établissements publics et privés et organismes qui se sont distingués par des œuvres artistiques ayant contribué au développement des capacités culturelles et créatives de l’enfant et à l’enracinement des principes des droits de l’enfant et sa protection à condition qu’elles ne soient pas à but lucratif.

Il convient de rappeler que le prix national des droits de l’enfant, d’une valeur de 20 mille dinars, a été crée en 2014.