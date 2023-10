AFL (1/2 finale retour) : l’Espérance pour renverser la vapeur face au WAC

L’Espérance de Tunis, battue au match aller par le Wydad de Casablanca (1-0), tentera de se rebondir ce mercredi à Radès, à l’occasion de la demi-finale retour de la Ligue africaine de football.

Le représentant tunisien qui a encaissé un but au match aller disputé dimanche au stade Mohamed V de Casablanca, sera en effet appelé à rattraper son retard et renverser la situation en sa faveur, un défi dont il est capable de relever comme ce fut le cas en quart de finale face au TP Mazembe.

“Les joueurs ont suffisamment de qualités pour renverser la situation à Radès”, a affirmé l’entraineur Tarek Thabet, dimanche, à l’issue de la demi-finale aller.

Les sang et or doivent seulement faire preuve de la même “grinta” du quart de finale retour, d’autant plus qu’ils évolueront de surcroît à domicile et devant des milliers de supporters attendus pour allumer le chaudron du stade Hammadi Agrebi de Radès.

L’enjeu est de taille pour le staff technique espérantiste qui est appelé à adopter le schéma tactique adéquat et aligner la meilleure formation après avoir du apporter les ajustements nécessaires et corrigé les erreurs qui lui ont coûté cher au match aller aussi bien en défense et qu’en attaque.

En revanche, la récupération sera déterminante pour les joueurs sang et or qui ont subi un rythme marathonien de matches et de déplacements, ce qui exige de Tarek Thabet de bien gérer son groupe face à un adversaire qui s’est montré d’un meilleur calibre que les Congolais du TP Mazembe.

“Avec de l’entrain et de la volonté, nous pouvons nous qualifier pour la finale, il ne reste plus qu’à récupérer”, a affirmé Thabet.

De son côté, la formation marocaine du Wydad Casablanca qui passe par une période faste toutes compétitions confondues, ne se contentera pas de bien gérer son avantage pris à l’aller, car elle aura en face un adversaire imprévisible et capable de renverser la situation.

Football

Les sang et or sont avertis, le coach marocain Adel Ramzi possède tous les moyens de conserver son avantage et décrocher sa qualification pour la finale.

Ceci dit que cette seconde manche du derby maghrébin s’annonce très disputée entre deux équipes qui se connaissent bien pour s’être confrontées dans trois finales arabe et continentales remportées par…. l’Espérance de Tunis (en 2009 en coupe arabe des clubs, en 2011 et en 2019 en ligue des champions).

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 16h00, sera dirigé par l’arbitre kenyan Peter Waweru.