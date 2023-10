WAC-EST : “Nous sommes prêts pour la confrontation de dimanche” (Tarek Thabet)

L’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis, Tarek Thabet, a assuré que son équipe est fin prête pour la confrontation avec le Wided Athlétique de Casablanca, prévue demain dimanche au stade Mohamed V, pour le compte de la demi-finale aller de la ligue africaine de football.

S’exprimant, 24 heures avant le match, en conférence de presse, Thabet a déclaré que le match sera difficile à négocier pour les deux formations, soulignant sa détermination à aller le plus loin possible dans la compétition et à jouer le sacre.

“Tous les éléments expérimentés au sein de la formation sang et or sont conscients de l’importance de l’enjeu et de la qualité de l’adversaire”, a-t-il lancé, faisant remarquer que son équipe procèdera par une gestion prudente du match.

De son côté, le latéral gauche espérantiste, Mohamed Amine Ben Hmida a estimé que l’opposition avec le WAC ne sera pas facile et que des petits détails détermineront le sort du match.

Le mental sera, également, déterminent pour faire en sorte que la balance penche d’un côté comme de l’autre, notamment, que le laps de temps séparant les manches aller et retour est relativement étroit en ce stade de la compétition.

Rappelons que l’Espérance ST s’était qualifiée pour le dernier carré après avoir éliminé les congolais du TP Mazembé, tandis que le WAC s’était qualifié aux dépens des nigérians d’Enyimba.