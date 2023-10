Le ministre des AE évoque avec l’envoyé du président français en Libye l’évolution de la situation en Libye et en Palestine

Recevant, vendredi, au siège du département, l’envoyé spécial du président français en Libye, Paul Soler, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a souligné la nécessité d’œuvrer à ce que la solution de la crise en Libye soit libyo-libyenne et que tous les efforts régionaux et internationaux soient tournés vers la recherche d’un règlement politique qui préserve l’unité, la sécurité et la stabilité de la Libye.

Cité dans un communiqué du département, l’envoyé français s’est félicité du rôle actif de la Tunisie depuis l’éclatement de la crise en Libye, formulant le souhait de voir s’établir une ferme et étroite coordination entre Paris et Tunis dans le cadre d’une approche participative qui soit en mesure de permettre de faire avancer le processus politique en Libye.

Par ailleurs, l’entretien a également porté sur l’évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés. A ce titre, le ministre des Affaires étrangères a saisi l’occasion pour rappeler la position de la Tunisie à propos de l’agression brutale et barbare israélienne contre Gaza, mettant l’accent sur la nécessité d’intervenir au plus vite pour y mettre fin.

Il a prévenu contre les sérieux risques pouvant naître de la poursuite du même traitement face à la situation catastrophique à Gaza, dénonçant le laxisme de la communauté internationale dans l’arrêt de l’agression des forces d’occupation contre le peuple palestinien, ce qui pourrait avoir répercussions terribles sur la région et le monde entier.