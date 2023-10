Le ministère de l’enseignement supérieur annonce le lancement de l’élaboration d’un guide national des diplômes universitaires

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé le lancement de l’élaboration d’un guide national des diplômes universitaires comportant les différents diplômes délivrés par les universités tunisiennes à partir de l’année universitaire 1999/2000.

Le ministère a précisé, dans une circulaire adressée aux présidents d’universités, que ce guide s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets de la stratégie numérique en général et de la mise en place d’un système d’information sectoriel en particulier.

La circulaire appelle les établissements universitaires à insérer les données relatives à leurs diplômés, à partir de l’année universitaire 1999/2000, sur une plateforme numérique, dans un délai maximum d’un mois, soulignant la nécessité de prendre toutes les mesures de nature à protéger les données personnelles conformément à la législation en vigueur.

Le gouvernement avait entamé un audit général des concours et des recrutements dans la fonction publique, à partir de janvier 2011.

Un comité de pilotage des opérations d’audit a été constitué au niveau de la présidence du gouvernement, en plus de la création de commissions d’audit chargées d’examiner les opérations de recrutement et d’intégration au sein de la fonction publique dans les ministères et autres structures y relevant qui ont entamé leurs activités le 20 octobre en cours.

Ces structures ont pour mission de réaliser un audit général des opérations de recrutement et d’intégration effectuées entre le 14 janvier 2011 et le 25 juillet 2021. Leur mission consiste, pour l’essentiel, à vérifier le respect des critères de recrutement et d’intégration et de s’assurer de leur conformité à la législation en vigueur, en plus de l’authentification des diplômes d’études.

Le décret n° 2023-591 du 21 septembre 2023, relatif à l’audit général des opérations d’intégration et de recrutement dans la fonction publique, les instances publiques, les établissements publics, les entreprises publiques, les sociétés à participation publique réalisées du 14 janvier 2011 au 25 juillet 2021, a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) le 21 septembre 2021.