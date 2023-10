Tunisie : Fadhel Abdelkéfi renonce à la présidence de Afek Tounes

Fadhel Abdelkéfi a annoncé, jeudi, sa démission du parti Afek Tounes dont il a été élu président en novembre 2021, à l’issue du 3e congrès du parti.

Dans un post sur sa page facebook, le président du parti sortant a déclaré que “la période passée à la direction du parti était riche en expériences et en défis politiques pendant une conjoncture très délicate”.

Cette période difficile et exceptionnelle que connaît la Tunisie aujourd’hui, a-t-il dit, notamment sur les plans politique, économique et social et dans un contexte international très complexe l’a amené à remettre en question l’efficacité des mouvements partisans dans leur aspect traditionnel et leur impact dans le contexte général.

“Les exigences de cette période et ses développements vont au-delà de l’action politique dans le cadre partisan habituel”, a-t-il insisté, soulignant l’impératif pour tous les intervenants des différentes sensibilités de “s’unir pour sauver le pays et réaliser les aspirations de son peuple”.