Rania Gabsi révèle les détails de la maladie d’Ahmed Landolsi et son combat

L’actrice Rania Gabsi a partagé une publication sur Facebook aujourd’hui, le jeudi 19 octobre 2023, concernant l’état de santé de l’acteur tunisien Ahmed Landolsi. Elle a révélé qu’Ahmed Landolsi avait récemment subi une intervention chirurgicale réussie, sans préciser la nature de sa maladie.

Elle a également salué le rôle de sa femme dans les soins qu’elle lui apporte, rappelant ses qualités qui l’ont rendu aimé dans le milieu artistique.

Elle a déclaré : “Mon frère et cher Ahmed, un homme tant apprécié à l’intérieur et à l’extérieur, qui aime tout le monde et donnerait sa vie pour ses amis et sa famille. Que Dieu le protège et le préserve. Mon cher frère, fort depuis son jeune âge, il lutte seul dans ce monde, et il a toujours la phrase “Satar Allah” sur les lèvres. Il me fait toujours rire, même dans les pires moments de ma vie. Mon cher frère, magnifique, dit toujours “Al-Hamdulillah” pour tout.”

Elle a également exprimé sa gratitude envers sa femme, Samia, qui est à ses côtés à chaque instant, louant sa force dans les moments difficiles. “Que Dieu te bénisse, et je t’aime encore plus pour les efforts que tu as déployés pour soutenir mon cher frère qui se bat pour sa santé et son bien-être, comme jamais auparavant.”

Cette publication révèle la solidarité et le soutien dans le monde du divertissement envers Ahmed Al-Andalusi pendant cette période difficile. Nous espérons tous qu’il se rétablisse rapidement et en toute santé.