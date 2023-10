Décès de Gisèle Khoury : la Perte d’une icône de l’information libanaise

Le monde de l’information a perdu une de ses figures éminentes avec le décès de l’animatrice libanaise Gisèle Khoury, tôt ce matin à l’hôpital de l’Université américaine de Beyrouth, après un long combat contre le cancer.

Née en 1961 à Achrafieh, Gisèle Khoury était célèbre pour ses émissions de discussion, où elle a accueilli certaines des personnalités les plus éminentes du monde arabe. Sa carrière médiatique s’est étalée sur de nombreuses années, jalonnée de réussites et de distinctions, dont la plus récente était son émission “Avec Gisèle” sur Sky News Arabia.

Son décès laisse un vide dans le monde de l’information et rappelle l’importance de reconnaître et de lutter contre les défis de la santé, tels que le cancer, qui touchent de nombreuses vies à travers le monde. Gisèle Khoury restera dans les mémoires en tant que journaliste talentueuse et animatrice aimée.