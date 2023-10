Tunisie : Les centres d’informatique destinés à l’enfant ouvrent leurs portes chaque semaine

Le centre national de l’informatique pour l’enfant et ses centres régionaux à travers les gouvernorats et à Kerkenah ouvrent leurs portes chaque semaine jusqu’au 15 décembre prochain, à savoir vendredi, samedi et dimanche, pour accueillir les enfants et leur parents souhaitant participer à la consultation nationale sur la réforme de l’éducation et l’enseignement.

Dans ce cadre, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a indiqué dans un communiqué publié aujourd’hui que deux tranches horaires seront consacrées à la participation à cette consultation, la première de 9h à 12h et la seconde de 14h à 17h.

A noter que la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées avait donné le coup d’envoi de la participation des enfants, des cadres et agents des centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance, des complexes de l’enfance et des jardins d’enfants, le 22 septembre dernier, à l’occasion de la journée du savoir.