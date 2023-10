Augmentation du nombre de bourses accordées aux étudiants tunisiens souhaitant poursuivre leurs études universitaires en Hongrie

Il a été décidé d’augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants tunisiens souhaitant poursuivre leurs études universitaires en Hongrie de 200 à 250 bourses universitaires par an, conformément à un protocole additionnel à un mémorandum d’entente entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère des affaires étrangères et du commerce de Hongrie.

Le protocole a été signé, aujourd’hui, vendredi, par le ministre de l’enseignement supérieur, Moncef Boukthir, et l’ambassadeur de Hongrie en Tunisie, Lagos Mil, selon un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre du programme de bourses hongrois (Stipendium Hungaricum) au titre des années 2023-2025.

Des bourses universitaires sont offertes aux étudiants tunisiens pour poursuivre leurs études supérieures dans des universités publiques en Hongrie dans plusieurs cycles (licence, master et doctorat) et dans plusieurs spécialités (sciences médicales et de la santé, sciences agricoles, arts et sciences humaines, sciences sociales, informatique, sciences des technologies de l’information, sciences juridiques, sciences économiques, ingénierie, sport, sciences naturelles, arts, sciences politiques et gouvernance…)